Slikbaron får fem års fængsel og bøde på 25 mio for svindel

En sjællandsk slikimportør er ved Retten i Næstved idømt fem års fængsel og en bøde på 25 mio. kr. for svindel med moms og slikafgift i millionklassen. Det skriver TV Øst.



Mouhamed Aboutaka, der også står bag flere slikbutikker, er fundet skyldig i samtlige anklagepunkter mod ham.



Det betyder, at han er fundet skyldig i svindel for cirka 37 mio. kr.



Svindlen er foregået ved, at Aboutaka har fået leveret slik fra Sverige uden at betale moms og punktafgift.



Sagen har sit udspring i en ransagning af et lager i Slagelse i begyndelsen af 2015. Her fandt politiet tonsvis af slik. Store dele var dækket af rottelort.



Aboutaka har anket dommen.



ritzau/