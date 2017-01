Nemlig.com's topchef afviser rygter: Vi er ikke til salg

Nemlig.com, der sælger dagligvarer over nettet, vil stå på egne ben. Selskabet er ikke ved at blive solgt og er i det hele taget ikke til salg.



Sådan lyder det fra Stefan Plenge, der er stifter og adm. direktør for Nemlig.com, i forlængelse af at Insidebusiness har bragt en historie om, at selskabet har hyret investeringsbanken FIH med henblik på et snarligt salg.



"Vi er ikke sat til salg, og vi er heller ikke til salg. Det er en regulær forkert historie, som overhovedet ikke har noget på sig. Vi fik i efteråret tilført 100 mio. kr., så vi har slet ikke brug for at tilført kapital udefra," siger Stefan Plenge.



Han gætter på, at historien kan stamme fra, at Nemlig.com har hyret en række rådgivere - deriblandt FIH - til at hjælpe med at udforme selskabets fremtidige strategi.



"Vi er så småt ved at kigge på en ny strategi, hvor vi har en række rådgivere inde over. De hjælper os med at se på, hvad der rør sig i forskellige markeder rundt omkring i verden, og det skal danne grundlag for, hvordan vores fremtidige strategi skal se ud," siger Stefan Plenge.



Insidebusiness skriver desuden, at investeringsbanken Carnegie i foråret undersøgte mulighederne for et salg af Nemlig.com. Men det afviser Stefan Plenge kategorisk.



"Vi har haft en dialog med Carnegie, som handlede om, hvorvidt deres rådgivere skulle være med til at udforme vores strategi, men vi valgte ikke at bruge dem," siger han.



"Men jeg aner ikke, hvordan det er blevet til en historie om, at vi er til salg. Det er rent ud sagt drøn irriterende, for det skaber usikkerhed blandt medarbejdere og samarbejdspartnere, når der opstår sådan en historie," siger Stefan Plenge.



Nemlig.com har Stefan Plenge som hovedaktionær med en ejerandel på 51 pct., mens Bestseller-milliardæren Anders Holch-Povlsen sidder på de sidste 49 pct.



/ritzau/FINANS