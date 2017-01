Medie: Nemlig.com er sat til salg

Investeringsbanken FIH har fået til opgave at finde en køber til online-supermarkedet Nemlig.com, der har Bestseller-direktør Anders Holch Povlsen i ejerkredsen. Prisen for virksomheden vurderes at være på over 1 mia. kr., erfarer Insidebusiness fra en række centralt placerede kilder.



Det mulige forestående salg kommer efter længere tids tilløb. Allerede i foråret var investeringsbanken Carnegie i forhandlinger med ejerne bag Nemlig.com omkring et salg af en del af virksomheden, men dengang blev beslutningen skudt til hjørne.



Det skyldes primært, at det dengang var nuværende chef for Danske Banks corporate finance-afdeling Anders Friedl, der havde fået opgaven hos Carnegie.



Han valgte dog kort efter at forlade banken til fordel for en stilling på Holmens Kanal, og det fik Anders Holch Povlsen og Nemlig-direktør Stefan Plenge til at genoverveje situationen.



Nu er processen ifølge Insidebusiness imidlertid blevet startet op i al fortrolighed, og her er det lykkedes FIH Partners at sikre sig mandat til at sælge internetvirksomheden, der de senere år er vokset voldsomt, men som samtidig har brændt i underkanten af 200 mio. kr. af.



/ritzau/FINANS