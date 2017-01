Carlsberg har fundet sin nye direktør i Danmark: Er rekrutteret internt

Carlsbergs danske afdeling får ny direktør den 1. marts, hvor Søren Brinck tiltræder på posten.



Det oplyser Carlsberg i en pressemeddelelse. Søren Brinck overtog i januar 2015 stillingen som adm. direktør i Carlsbergs norske selskab, Ringnes, da Jacek Pastuszka blev en del af Carlsbergs globale koncernledelse, oplyser bryggeriet.



”Mange Carlsberg-medarbejdere drømmer om at prøve kræfter med hjemmemarkedet, og for mig er det helt klart lidt af en drøm, der går i opfyldelse. Danmark er Carlsberg-land. Det er her vores stifter bryggede den første Carlsberg pilsner for 170 år siden, og det forpligter. Carlsberg Danmark er en veldrevet virksomhed med stærke resultater i bagagen, og jeg ser frem til at videreudvikle bryggeriet i samarbejde med de mange dygtige medarbejdere i Danmark,” siger Søren Brinck i meddelelsen.



Han har været i Carlsberg-koncernen siden 2005, bl.a. i afdelingerne for strategi og forretningsudvikling. Derudover har han været topchef i Carlsbergs græske bryggeri, Mythos.



Direktør: En stærk kandidat



Søren Brink afløser Joao Abecasis, der har siddet midlertidigt på posten siden sidste sommer, hvor Carsten Hänel stoppede efter en gensidig aftale med Carlsberg. Joao Abecasis fortsætter i sin hidtige stilling som vicepræsident for Carlsbergs mindre markeder i Vesteuropa.



”Vi har med Søren fundet ikke bare en stærk dansk kandidat med solide resultater bag sig i Norge; vi har også at gøre med en kollega, der er indbegrebet af Carlsberg og grundlæggernes mentalitet. Søren stræber altid efter mere, og jeg har store forventninger til, hvad han kan tilføre Carlsberg Danmark,” siger Executive Vice President for Carlsberg i Vesteuropa, Michiel Herkemij, i pressemeddelelsen.



Carlsberg-aktien falder med 0,57 pct. tirsdag eftermiddag.



Carlsberg Gruppens topchef, Cees 't Hart, har ryddet massivt op i bryggeriets øverste ledelse, også kaldet Top 60, siden sin tiltrædelse i juni 2015. Således er omkring en snes af de gamle direktører blevet smidt på porten af hollænderen, der kom fra en stilling som adm. direktør i mejerigiganten Frieslandcampina.