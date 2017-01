Milliardopkøb skaber ny tobaksgigant

Et af verdens allerstørste tobaksfirmaer har udsigt til at blive endnu større, når British American Tobacco efter planen overtager konkurrenten Reynolds.



Hvis opkøbet godkendes af konkurrencemyndighederne og Reynolds' aktionærer, vil fusionen resultere i verdens største børsnoterede tobaksfirma.



Det vil omfatte kendte mærker som Lucky Strike, Kent, Camel og Pall Mall.



British American Tobacco ejer allerede en stor bid af Reynolds og gav i oktober et bud på de resterende knap 58 procent af aktierne.



Buddet på 47 milliarder dollar blev i første omgang afvist, men nu har Reynolds-bestyrelsen sagt ja tak til et nyt tilbud.



Det lyder angiveligt på 24,4 milliarder dollar og British American Tobacco-aktier til en værdi af 25 milliarder dollar.



Det nye selskab vil have gode markedsandele i USA og ikke mindst Sydamerika, Mellemøsten og Afrika, hvor man stadig oplever pæne vækstrater.



Samtidig vil British American Tobacco intensivere sin satsning på e-cigaretter, der opvarmer en nikotinholdig væske, så den fordamper og kan inhaleres.



Målt på markedsandel er verdens største cigaretproducent kinesiske China National Tobacco Corporation, efterfulgt af Philip Morris International.



/ritzau/