FLSmidth-direktør: Ser tegn på at det lysner på cementmarkedet

FLSmidth aner lys forude for cementmarkedet.



Efter en periode, hvor cementproducenterne har holdt igen med investeringerne, regner den danske ingeniørkoncern med, at der kommer mere gang i markedet i 2017, der også er startet pænt med to ordrer - en til Columbia i sidste uge og i dag, tirsdag, en til Pakistan.



FLSmidth kan således offentliggøre en ordre på levering af en komplet cementfabrik til den gamle kending Maple Leaf Cement Factory Limited i Pakistan.



Der er tale om en kunde, som FLSmidth har arbejdet sammen med igennem mange år. Ordreværdien er på over 75 mio. euro svarende til mere end 558 mio. kr. Ordren til Columbia havde en værdi af mere end 420 mio. kr.



- På globalt plan har efterspørgslen ligget på et lavt plan i en periode. Vi har løbende udtalt, at vi ser en vending, som vi ser komme i 2017. Vi siger også klart, at der ikke bliver tale om, at det hele pludselig vil buldre derudaf, men vendingen vil komme, og med de ordrer, vi senest har annonceret, er der gode tegn, siger Per Mejnert Kristensen, direktør for cementdivisionen i FLSmidth, til Ritzau Finans.



Han oplyser, at den seneste ordre fra Maple Leaf Cement Factory er vundet i konkurrence med andre aktører i branchen. Der er tale om en cementfabrik med en samlet kapacitet på 7300 ton om dagen, og på sigt vil FLSmidth også få arbejde med at servicere og vedligeholde faciliteten.



- Hvorvidt det ender med en større serviceaftale, eller om vi servicerer dem på mere normal vis, er stadig noget, vi drøfter, men det er en kunde, vi under alle omstændigheder har et meget tæt samarbejde med, når det kommer til service og vedligehold, siger Per Mejnert Kristensen.



FLSmidths seneste regnskab for tredje kvartal viste en omsætning i forretningsområdet Cement på 1269 mio. kr. og en EBITA-margin på 2,1 pct. Ordreindgangen i tredje kvartal var på 663 mio. kr.



/ritzau/FINANS