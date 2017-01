Trods brexit vil Angry Birds' skabere til London

På trods af bekymringer om brexit har selskabet bag det populære spil Angry Birds, Rovio Entertainment, udset London, som det første sted, selskabet vil åbne et spilstudie uden for Finland og Sverige. Selskabet er langt fra det eneste, der ikke lader sig skræmme af brexit.



Det skriver The Independent.



Rovio meldte mandag ud, at det finske selskab de næste to år vil ansatte flere end tyve i London.



- Brexit er ikke en stor faktor i vores overvejelser. London har et højt talentniveau, det er en af hovedårsagerne til, vi vælger at åbne et studie der. Vi ser ikke, at brexit vil ændre på det, udtaler studiechef i Rovio Mark Sorrell til The Independent.



Tekonologi-sektoren er ellers udset til at være en af de industrier, der vil lide mest i kølvandet på brexit-afstemningen. Flere selskaber inden for branchen advarede efter afstemningen i juni om, at London på den lange bane vil blive mindre attraktiv.



Dog oplever sektoren i øjeblikket et betydeligt boost. Både Google og Facebook har for nylig offentliggjort planer om at øge investeringer i London. Desuden vil Snap gøre London til hovedkvarter for selskabets internationale aktiviteter.



