SAS: Der er ikke truffet beslutning om udflagning eller ej endnu

Det er ikke nogen hemmelighed, at SAS har haft kig på andre lande end Skandinavien, når talen falder på, hvor luftfartsselskabet baser skal ligge. Men der er endnu ikke nogen afgørelse om, om man skal flytte eksisterende baser til andre lande.



Det siger Mariam Skovfoged, der er pressechef hos SAS.



- Der er ikke truffet beslutning om noget endnu, siger hun til Ritzau Finans, efter at Berlingske Business tirsdag skriver, at SAS er langt med planerne om at udflage flere fly til Irland.



Det er i kampen om at holde priserne nede på billetterne og få flere kunder ind i butikken. Og blandt andet norske Norwegian har udflaget en del af deres flyflåde til det irske.



- Vi har i mange år kæmpet i SAS for ensartede regler i EU. Men der er en ekstrem konkurrencesituation i branchen, og vi er nødt til se virkeligheden i øjnene. Når flybilletter er så billige, og der er så mange aktører i branchen, så må vi se på, hvordan vi kan blive ved med at operere på markedet, siger Mariam Skovfoged.



Af SAS' regnskab for 2015/16 fremgår det da også, at effektiviteten for flere arbejdsområder som ground handling, teknisk vedligehold og flyvninger skal op. Det handler om at "skabe forudsætningerne for muligheden for at konkurrere på lige vilkår i forhold til konkurrenterne".



- Derfor overvejer vi skifte fokus for dele af vores produktion ved at etablere luftfartsoperationer beliggende uden for Skandinavien, skrev koncernchef Rickard Gustafson i regnskabet, der blev offentliggjort 13. december sidste år.



Der er bestyrelsesmøde i SAS 31. januar. Og her vil bestyrelsen med bestyrelsesformand Fritz H. Schur i spidsen ifølge Ritzau Finans oplysninger blive forelagt forslag til, hvordan SAS skal operere i fremtiden.



Ifølge Berlingske er også lufthavnen Heathrow ved London i spil som en mulighed for udflagning.



/ritzau/FINANS