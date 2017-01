FLSmidth skal levere cementfabrik til Pakistan

Relateret indhold Artikler

FLSmidth skal levere en komplet cementfabrik til pakistanske Maple Leaf Cement Factory Limited. Det oplyser FLS i en pressemeddelelse.



Ordrens størrelse er over 75 mio. euro svarende til 557,7 mio. kr., og den kommer blot en uge efter en ordre på en komplet cementfabrik til Ecocementos i Colombia til en værdi på 60 mio. dollar svarende til mere end 420 mio. kr.



I Pakistan skal den danske koncern stå for konstruktion, indkøb og leverance af udstyr til en komplet cementproduktionslinje med en kapacitet på 7300 ton dagligt. Og cementfabrikken skal bygges i Iskanderabad i Pakistan.



FLSmidth skal levere en komplet serie af udstyr, som omfatter knusning, pakning og pålæsning. Derudover omfatter ordren også udstyr fra FLSmidths produktselskaber som eksempelvis planetgear fra FLSmidth MAAG Gear, afstøvnings- og posefiltre fra FLSmidth Airtech, et pakkeri fra FLSmidth Ventomatic, et kontrol- og automatiseringssystem fra FLSmidth Automation samt veje- og doseringsudstyr fra FLSmidth Pfister.



- Dette er det seneste projekt, der understreger FLSmidths styrke som den førende leverandør af det mest produktive og energiøkonomiske udstyr og teknologi - og vores førende position på markedet som leverandør af komplette fabrikker til Pakistans cementindustri, siger Per Mejnert Kristensen, direktør for Cementdivisionen i FLS.



Ordren vil være fuldt leveret i 2018.



/ritzau/FINANS