Rolls-Royce indgår rekordhøjt bødeforlig i korruptionsag

Den engelske producent af luksusbiler Rolls-Royce har indgået forlig om samlet at betale myndigheder i flere lande mere end 671 mio. pund, der svarer til 5,7 mia. kr., i sager om korruption og bestikkelse.



Det skriver Financial Times.



Selskabet har været efterforsket af myndigheder i USA, Storbritannien og Brasilien for mistanke om korruption og bestikkelse i blandt andet Kina, Brasilien og Indonesien.



Storbritanniens andel af bødeforliget beløber sig til 497,2 mio. pund plus renter og omkostninger og skal godkendes af retten i London tirsdag. Bøden er den største, som den britiske stat nogensinde har udskrevet til et selskab.



Forliget er en særlig form for aftale med anklagemyndighederne, der betyder at selskabet undgår retsforfølgelse og får en hurtig sagsbehandling, da forligsaftalen udelukkende er baseret på mistanker. Det er kun tredje gang denne form for forlig går igennem i Storbritannien, mens den er udbredt i USA.



/ritzau/FINANS