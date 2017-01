GN: Italiensk høreapparatsforhandler åbner flere butikker i syd

Relateret indhold Tilføj søgeagent Sonova

Den italienske høreapparatforhandler Amplifon, der har danske GN Hearing som den største leverandør, er ved at købe to sydeuropæiske detailkæder fra GN Hearings store schweiziske konkurrent, Sonova.



Salget kommer ikke til at have indvirkning på resultatet i år, oplyser Sonova.



"Skridtet afspejler gruppens strategi om at fokusere på kernemarkederne," skriver Sonova i en pressemeddelelse.



I Portugal er det Minisom, som Amplifon har underskrevet en købsaftale på. Det er samlet 75 butikker og shop-in-shop.



Oveni er der forhandlinger om et eventuelt salg af 55 butikker i Frankrig, der hører ind under kæden Audionova.



Sidste år var det samlede salg i Minsom samt Audionova på mere end 25 mio. euro svarende til omkring 186 mio. kr. sidste år.



