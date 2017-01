Danske topchefer tror på mere global vækst i 2017

Trods et 2016 med både britisk nej til EU og et overraskende amerikansk præsidentvalg tror danske topchefer på fremgang det kommende år.



Det viser en omfattende spørgeundersøgelse blandt knap 1400 administrerende direktører fra 30 lande, heriblandt et ukendt antal danske.



Revisions- og konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) står bag undersøgelsen. Resultaterne bliver mandag aften præsenteret på et pressemøde som optakt til Verdens Økonomiske Forum i Davos i Schweiz.



Ifølge undersøgelsen tror 32 procent af de adspurgte topchefer fra Danmark på, at den globale økonomiske vækst vil blive forbedret i 2017. Og kun 15 procent tror, at den vil skrumpe.



Dermed er danskerne ovenikøbet lidt mere optimistiske end direktørerne samlet set.



29 procent forventer således, at den globale økonomiske vækst vil stige. 17 procent tror omvendt, at den vil blive mindre.



Samlet set lyder konklusionen, at der er optimisme hele kloden rundt, også når Donald Trump rykker ind i Det Hvide Hus, fortæller Bob Moritz, global chef for PwC.



"Også i Storbritannien og USA hvor de administrerende direktører trods forudsigelser om nedgang efter Trump og brexit har tillid til vækst i deres virksomheder," siger han i en pressemeddelelse.



Verdens Økonomiske Forum samler hvert år verdens rige og mægtige til diskussion om tidens store politiske og økonomiske udfordringer.



Politikere, topledere og økonomer i hundredvis deltager i panelmøderne og de uformelle fora.



Forummet finder i år sted fra 17. til 20. januar.



/ritzau/