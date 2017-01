Carlsberg får positivt nyt fra rival på det russiske marked

Der kan være godt nyt på vej til Carlsberg på det russiske marked. I hvert fald fik den danske bryggerigigants konkurrent, tyrkiske Efes, i fjerde kvartal en tocifret vækst på det russiske marked.



- Efes' volumen og pris/miks-udvikling i fjerde kvartal 2016 tyder på, at Carlsberg i Østeuropa slår konsensus i andet halvår 2016. Vi gentager, at det russiske ølmarked, som har vejet tungt på Carlsbergs indtjening i de seneste syv år, nu kan blive neutral eller tilmed positiv, påpeger Frans Høyer, senioraktieanalytiker i Jyske Bank, i en kommentar.



Det tyrkiske bryggeri Efes' totale salg af øl steg med 3 pct. i fjerde kvartal, viser bryggeriets regnskab. Ser man på hele 2016, er der dog tale om et fald i volumen på 3,8 pct. Bloomberg News fremhæver, at det russiske ølmarked præsterede bedre end ventet.



- Uden at gå på kompromis med pris/miks beretter Efes, at markedsandelen steg i mainstream-segmentet og detailhandlen, mens man fastholdt andelen i premium-segmentet. Den overordnede markedstendens blev ikke nævnt. Vi mener, at Efes' markedsandel steg på bekostning ikke af Carlsberg, men - ligesom i tredje kvartal 2016 - af mindre lokale bryggerier, påpeger Frans Høyer.



Carlsberg kommer med regnskab for fjerde kvartal 10. februar.



/ritzau/FINANS