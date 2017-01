BMW's produktion i Mexico skal gå til verdensmarkedet

Den kommende præsident i USA, Donald Trump, har tordnet mod bilproducenter i Mexico. Og senest har han varslet en ekstra told på 35 pct. på "mexicanske" biler, der sælges i USA.



Også tyske BMW producerer biler i Mexico.



På en nyopført fabrik i San Luis Potosi i Mexico, vil man fra 2019 lave 3-serien Sedan til verdensmarkedet og således ikke kun til USA.



Det oplyser BMW, skriver Bloomberg News.



BMW påpeger endvidere, at man har omkring 70.000 ansatte i USA - og at bilproducentens største fabrik ligger i Spartanburg i South Carolina.



Sidste år eksporterede BMW omkring 70 pct. af deres produktion af SUV-modeller i USA.



BMW-aktien kører et fald hjem i aktiekursen mandag formiddag på 1,0 pct. til 86,80 euro på børsen i Frankfurt.



/ritzau/FINANS