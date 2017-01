SEB's topchef stopper efter 11 år

SEB skal have ny direktør. Efter 11 år i chefstolen har Annika Falkengren valgt at opsige sin stilling i den svenske storbank med effekt fra 1. juli 2017.



Hun skal i stedet være en del af ledelsen og ejerholdet i den schweiziske kapitalforvalter Lombard Odier.



"Jeg har tilbragte hele mit professionelle liv i SEB," siger Annika Falkengren i en udtalelse.



"Efter alle mine år ved roret i SEB, var det ikke en nem beslutning at forfølge en ny karriere og rolle. Men jeg er nået frem til den konklusion, at det er det rigtige tidspunkt," fortsætter den afgående direktør.



SEB har startet jagten på en ny direktør for at sikre en glidende overgang.



/ritzau/FINANS