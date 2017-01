Carlsberg: Heineken vil også have fingre i vietnamesisk bryggeri

Carlsberg er langt fra det eneste private selskab, der er tørstig efter at eje det primært statsejede vietnamesiske bryggeri Habeco.



Det beretter den vietnamesiske avis Dau Tu ifølge Bloomberg News.



Heineken, der i forvejen ejer 5 pct. af det rivaliserende Sabeco-bryggeri, nævnes som interesseret i at købe sig ind i Habeco, siger en unavngiven kilde til avisen. Også det japanske drikkevareimperium Suntory, energidrinkmageren Red Bull og flere lokale ejendomsudviklere nævnes som mulige Habeco-investorer, rapporterer Bloomberg News.



Carlsberg ejer allerede omkring 17 pct. af Habeco og arbejder på at øge sin andel.



Den vietnamesiske stat har omvendt meldt ud, at den vil sælge sine ejerandel i både Habeco og Sabeco i løbet af 2017. Det sker blandt andet via en børsnotering af Habeco denne uge.



