Colliers-ejer sælger livsværket

Hvad får man for halvdelen af en virksomhed, der har en egenkapital på 31 mio. kr. og er i stand til at lave et driftsresultat på 30 mio. kr. årligt?



Det er desværre en hemmelighed for omverdenen, men det står fast at den kendte østjyske erhvervsmand Hans Vestergaard har solgt sin andel af Colliers International i Danmark til den internationale mæglerkæde af samme navn og børsnotering i Toronto, Canada.



Dermed skiller Hans Vestergaard sig af med sit livsværk i en alder af 60 år. Men han vil fortsætte som rådgiver i Colliers danske forretninger.



"Det er aftalt mellem parterne, at købsprisen ikke skal offentliggøres, men jeg er komfortabel med situationen," siger Hans Vestergaard.



Indtil salget var Hans Vestergaard bestyrelsesformand og majoritetsaktionær med en ejerandel på 50 pct. Nu er han helt ude af ejerkredsen, men ledelsen i Colliers danske afdeling bevarer 30 pct. af aktiekapitalen, oplyser Hans Vestergaard.



Dansk marked er stærkt



"Det danske marked er stærkt og etableret i Europa og repræsenterer en attraktiv vækstmulighed for Colliers,” siger Chris McLernon, Colliers International. Han fortsætter:



“En markedsledende position i Danmark er endnu et led i vores vækststrategi for regionen, det vil give os mulighed for at udvide vores aktiviteter i de nordiske lande og sætte os i stand til at servicere kunder, uanset i hvilket land de driver virksomhed”, konkluderer han.



Jeppe Schønfeld fortsætter som CEO for Colliers i Danmark, nu med reference til Chris McLernon, der bliver bestyrelsesformand. Direktionen vil, udover Jeppe Schønfeld, fortsat også bestå af COO Peter Lassen. Direktørerne i de lokale afdelinger fortsætter i deres nuværende roller som daglige ledere af afdelingerne.



”Vi har været en associeret del af Colliers International i mange år, så det nye partnerskab er et naturligt skridt for os, da det giver os mulighed for at udvide vores ydelser og yderligere accelerere vores vækst i Danmark og internationalt,” siger Jeppe Schønfeld.



I 2008 var der i Danmark en lignende exit, hvor partnerne i CBRE Richard Ellis med Cederholmfamilien som hovedaktionærer, scorede ikke mindre end 210 mio. kr. ved et salg til den kæde som de i forvejen var associeret med.