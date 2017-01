Renault falder efter fransk dieselskandale-undersøgelse

Den franske bilproducent Renault er det seneste offer for dieselskandalerne, der begyndte at rulle, da tyske Volkswagen i september 2015 blev taget i snyd med målinger af dieseludledning fra den tyske koncerns biler.



Fiat Chrysler blev ramt torsdag på rygter om, at de også har snydt. Det kostede mere end 14 pct. på kursen torsdag og smittede af på flere andre bilmærker. Blandt andet Renault, der torsdag faldt knap 3 pct.



Franske anklagere meddelte fredag, at de har åbnet en undersøgelse af, hvorvidt Renault også har snydt med dieselmålinger på koncernens biler, og det sendte aktien ned.



Fredag faldt den franske bilaktie med op til 6 pct., men ligger kort efter kl. 13 "kun" 2,7 pct. lavere i 83,92 euro.



/ritzau/FINANS