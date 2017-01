Dong Energy overtager drift og vedligeholdelse af britisk havmøllepark

Dong Energy overtager for første gang drift og vedligeholdelse af en havmøllepark, som selskabet ikke selv har opført.



Det er tale om den engelske havmøllepark Lincs på 270 megawatt, som har været i drift siden 1. august 2013.



Overtagelsen af drift sker i forbindelse med, at Centrica og Siemens Project Ventures sælger deres samlede ejerandel i parken på 75 pct. til den britiske Green Investment Banks Financial Services-enhed og UK Green Investment Bank (samlet omtalt som GIB).



Som led i den aftale har Dong Energy, der ejer de resterende 25 pct., indgået aftale med GIB om at overtage driften fra Centrica i 15 år efter en overgangsperiode på 12 måneder, når salget er gennemført.



Samlet leverer Dong Energy i dag drift og vedligeholdelse til 16 havmølleparker i Storbritannien, Tyskland og Danmark.



/ritzau/FINANS