Novo Nordisk vinder markedsandele i USA

Novos langtidsvirkende insuliner, Tresiba og Levemir, har for første gang i mere end to år passeret en markedsandel på over 30 pct. målt på antallet af nye recepter.



Det viser den seneste opgørelse fra analysehuset Symphony Health, ifølge Sydbank.



Novos nyeste langtidsvirkende insulin, Tresiba, øgede markedsandelen til 6,2 pct. fra 5,5 pct. i uge 52. Og også det ældre Levemir tog en større del af den samlede kage på 23,9 pct. mod 23,1 pct. ugen før.



Samlet blev det altså til en markedsandel på 30,1 pct. for Novos midler mod 28,6 pct. ugen før.



"Vi venter, at tendensen fortsætter i 2017 blandt andet drevet af vores forventning om en opdatering af Tresibas indlægsseddel, som differentierer Tresiba fra de øvrige midler," skriver senioranalytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen i et notat.



/ritzau/FINANS