Storaktioner forhøjer købstilbud på Expedit til 900 kr. pr. aktie

Relateret indhold Tilføj søgeagent Expedit Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Expedit

Opdateret kl. 10.32 - Det bliver tilbudt flere penge til investorerne i Expedit. Tyske Wanzl Metallwarenfabrik forhøjer nu tilbudskursen til 900 kr. per B-aktie i selskabet fra tidligere 816 kr., fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen.



Buddet på 1020 kr. per unoteret A-aktie er uændret.



Wanzl har været ude og købe flere Expedit-aktier, efter at det oprindelige tilbud blev fremsat 10. januar. Nu ejer tyskerne 47,4 pct. af det danske selskab, hvilket svarer til 51,9 pct. af stemmerne.



Derudover har Wanzl har fået tilsagn fra en anden storaktionær, RW Finanz, der ejer lidt over en tredjedel af selskabet, om at kunne købe de aktier.



Det pligtmæssige tilbud løber nu videre og skal efter Wanzls plan udmøntes i en afnotering af Expedit fra fondsbørsen.



Ifølge meddelelsen svarer tilbuddet på B-aktierne til en præmie på 23,12 pct. i forhold til den gennemsnitlige lukkekurs i seks måneder frem til 9. januar.



Expedit er distributør af Wanzls produkter, som blandt andet tæller al slags inventar til supermarkeder. Det tyske selskab har til hensigt at lade Expedit fortsætte sin drift som hidtil, og selskabet ønsker også, at ledelsen fortsætter.



9. januar var den senest handlede aktiekurs på en aktie i Expedit på 816 kr. På dagen for købstilbuddet steg aktien til 849 kr., og de efterfølgende dage steg den til 896 kr. Fredag er aktien endnu ikke handlet.



/ritzau/FINANS