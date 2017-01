Apple har blikket rettet mod Hollywood: Vil ind i filmbranchen

Apple har øjnene rettet mod Hollywood og går med planer om at skabe originale film og tv-shows. Dette vil gøre Apple til et mediefirma og ikke blot mediedistributør som hidtil.



Det skriver The Wall Street Jounal.



Apple har de seneste måneder været i samtale med Hollywood-producenter om rettigheder til tv-programmer. Selskabet har desuden været i kontakt med marketingledere fra filmstudier og -netværk om promovering af de kommende produktioner.



Kilder med kendskab til planerne oplyser til avisen, at produktionerne vil være tilgængelige gennem selskabets service for streaming af musik, Apple Music, der er stærkt udfordret af Spotify. Allerede nu indholder Apple Music et begrænset antal dokumentarbaserede programmer om musikere.



Apple-ledere har oplyst folk fra Hollywood om, at selskabet satser på at tilbyde originalt indhold fra slutningen af 2017.



Da Apple hidtil kun har øjnene mod en håndfuld udvalgte shows og muligvis film, lader det ikke til, at Apple vil placere sig som en direkte konkurrent til større streamingspillere som Netflix eller Amazons Prime Video, skriver avisen.



/ritzau/FINANS