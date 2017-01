Aarhusianske Schouw har givet større afkast end Buffett

I løbet af de seneste to år har det aarhusianske industrikonglomerat Schouw & Co. høstet sine hidtil største overskud og fordoblet sin markedsværdi til 12 mia. kr.



Faktisk har konglomeratet oplevet så stabil en kursstigning over så lang tid, at pendanter som A.P. Møller-Mærsk, General Electric og investorkongen Warren Buffetts selskab, Berkshire Hathaway, ikke kan måle sig med Schouw & Co., skriver Finans.dk.



Havde man investeret 100 kr. i Schouw & Co. ved indgangen til 1990, kunne man i dag hæve næsten 3900 kr. eller godt 1400 kr. mere, end hvis pengene var blevet sat på Warren Buffetts Berkshire konglomerat Hathaway.



Samtidig jagter man endnu et forretningsben.



"Vi har fortsat en positiv udfordring i at investere vores kapital godt og effektivt. For vi står jo reelt set som en gældfri virksomhed i dag og skal ikke bare sidde på pengene," forklarer administrerende direktør Jens Bjerg Sørensen til Finans.



