BT's medarbejdere nedlægger arbejdet

Medarbejderne på BT har nedlagt arbejdet i forbindelse med den bebudede sparerunde på BTMX, der er en fusion mellem BT og Metroxpress.



Det bekræfter tillidsmand Jesper Vestergaard Larsen over for Ritzau.



Onsdag erfarede Mediawatch og Journalisten, at fusionen mellem BT og Metroxpress betyder, at 14 redaktionelle stillinger bliver nedlagt.



Desuden stod ni HK-stillinger ifølge Journalisten til at blive nedlagt.



BT og Metroxpress meldte i november ud, at man ville fusionere under navnet BTMX.



Ifølge Journalistens oplysninger har medarbejderne i første omgang besluttet at nedlægge arbejdet indtil klokken 9 fredag morgen, hvor de mødes igen.



/ritzau/