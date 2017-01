Vestas-rival skærer ned i Danmark: Fyrer 150 ansatte i Aalborg

Siemens Wind Power skærer sin danske forretning til.



Den tyske gigant varsler en større fyringsrunde på fabrikken i Aalborg, hvor i alt 150 stillinger ud af 2241 vil blive nedlagt. Det skriver Nordjyske.dk.



Den ene halvdel af medarbejderne vil blive afskediget med virkning fra 1. februar, mens den anden halvdel stempler ud den 1. april.



Ifølge Nordjyske oplyser Siemens i en meddelelse, at man med nedskæringerne ønsker "at forblive omkostningskonkurrencedygtigt på det globale vindmarked".



Siemens Wind Power er landets næststørste vindmølleproducent efter Vestas.



Mens sidstnævnte siden den store turn around i 2012 for alvor har fået gang i indtjeningen, styrtbløder Siemens danske forretningsben. I regnskabsåret 2014/15 tabte den 972,6 mio. kr. efter skat, hvilket udhulede egenkapitalen og bankede den ned i -342 mio. kr.



Opdateres