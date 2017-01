Medie: Yderligere tre offentlige ansatte kræves fængslet i Atea-sagen

Relateret indhold Tilføj søgeagent Bagmandspolitiet

Atea-sagskomplekset fortsætter med at vokse.



Nu kræver SØIK, i daglig tale kaldet Bagmandspolitiet, fængsel til yderligere tre offentlige ansatte for at have modtaget bestikkelse af it-virksomheden. Det skriver DR Nyheder.



Dermed er der nu rejst tiltale mod 15 nuværende eller tidligere ansatte i den offentlige sektor, mens Bagmandspolitiet omvendt har droppet sigtelserne mod 12 andre personer.



"Det skrider frem efter planen, og retten har været hurtig til at beramme de tiltaler, der er blevet rejst," siger Jørn Thostrup, specialanklager i SØIK, til DR Nyheder.