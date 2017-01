Vestas investerer toppen af kontantbjerget i obligationer

Vestas var for kun få år siden afhængig af obligationssalg og banklån for at finansiere den daglige drift. Nu er skoen på den anden fod, og Vestas sidder på så stort et bjerg af kontanter, at verdens største vindmøllemager sætter nogen af dem i andres obligationer.



I oktober placerede Vestas således 196 mio. euro (1,5 mia. kr.) af sine - på det tidspunkt - mere end 2 mia. euro kontanter i en portefølje af værdipapirer for at sprede pengene ud.



- I vores nuværende situation har vi ret mange likvider, og dem skal vi jo placere på forskellig vis, siger Hans Martin Smith, chef for Vestas' afdeling for investor relations, til Ritzau Finans.



Beslutningen om at sætte de ekstra kontanter i arbejde blev truffet i Vestas i løbet af sommeren, da kontanterne begyndte at hobe sig op på Vestas' bankkonti. Vindmølleselskabet startede 2016 med at forvente "minimum" 600 mio. euro i frie pengestrømme i årets løb oven i de 2,3 mia. euro, der var i nettolikvider ved årsskiftet.



Den prognose blev opjusteret tre gange, senest i sidste uge, så der nu ventes at være trillet 1,5 til 1,6 mia. euro ind i frie pengestrømme i kalenderåret. Det gav behov for at placere pengene på nye måder.



RIMELIGT LAVT AFKAST



- For det første får man ikke et vildt stort afkast af kontanter i traditionelle bankindskud, så der er et afkastelement i det, men det er et ikke det primære. Det er også et spørgsmål om at diversificere og komme af med kontantindskud, så vi har aktiver i forskellige risikoklasser, siger Hans Martin Smith og tilføjer:



- Det er aktivklasser med meget lav risiko og rimeligt lavt afkast, altså obligationer og tilsvarende. Vi er primært gået efter, at risikoen er så lav som mulig. Man får absolut ikke det højeste afkast ved de her placeringer.



De første knap 200 mio. euro vil blive opført i regnskabet under "værdipapirer", og eventuelle afkast vil bidrage til regnskabslinjen "finansielle poster". Men der er i øjeblikket ikke planer om flere investeringer.



- Jeg vil ikke spå om, hvad vi gør om tre eller fem år, men lige nu har vi ikke planer om mere, siger Hans Martin Smith fra Vestas, og understreger at der er tale om en udramatisk placering af penge, som andre C20-selskaber også benytter sig af.



Vestas' voksende kontantbjerg, som vurderes at være godt over 3 mia. euro, har fået visse analytikere og investorer til at håbe på store ekstraordinære udbytter eller aktietilbagekøb. Det kommer der dog ingen kommentarer til fra Hans Martin Smith, som henviser til Vestas' udbyttepolitik (25-30 pct. af årets overskud, red.) og tidligere udtalelser.



Eksempelvis har topchef Anders Runevad i 2016 fortalt, at Vestas kun vil starte aktietilbagekøb, når der er taget hensyn til polstring og planlagte investeringer efter strategien. Der blev købt aktier tilbage for 400 mio. euro i andet halvår af 2016 og for 150 mio. euro et år forinden.



Vestas kommer med årsregnskab for 2016 onsdag 8. februar.



/ritzau/FINANS