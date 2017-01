Rockwool nupper Vestas' pressechef

Relateret indhold Artikler

Rockwool har ansat Michael Zarin som ny kommunikationsansvarlig. Han kommer til fra en stilling som pressechef i Vestas.



Det bekræfter både Rockwool og Michael Zarin på det sociale medie Linkedin.



Michael Zarin har været i Vestas siden oktober 2007. Han startede med at arbejde inden for lobbyafdelingen, men kom i 2012 over i presseafdelingen med ansvar for kontakt til presse både i Danmark og udlandet.



/ritzau/FINANS