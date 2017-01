Vestas-kunde har kvalificeret 1200-1700 MW til PTC

Relateret indhold Tilføj søgeagent Vestas Wind Systems Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Vestas Wind Systems

En af Vestas' store kunder i Nordamerika, Vancouver-baserede Alterra Power, har fået kvalificeret et omfattende antal megawatt til den amerikanske støtteordning, PTC, inden værdien af ordningen blev nedtrappet ved årsskiftet.



Alterra estimerer, at det har fået kvalificeret en kapacitet på mellem 1200 og 1700 megawatt fordelt på projekter i flere stater.



Der er både tale om projekter, der er fuldt ejet af Alterra og projekter ejet af andre vindparkudviklere, hvor Alterra arbejder på at blive medinvestor eller købe projekterne.



- Vi har gjort betydelige fremskridt i år med at fylde vores pipeline af tidlig- såvel som senfaseudviklingsprojekter. Vi har intentioner om at fortsætte vores projektopkøb og tiltag inden for greenfield-udvikling, siger Alterras administrerende direktør, John Carson, i en meddelelse.



Forleden kom det frem, at Vestas var blevet valgt som leverandør til Alterra-projektet Flat Top i Texas på 200 megawatt. Endnu er den aftale dog ikke fast og ubetinget i danskernes ordrebog.



