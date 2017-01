Telenor skubber ni direktører ud af koncernledelsen

Den norske telegigant Telenor forenkler sin struktur, og det betyder blandt andet, at ni direktører ikke længere skal være en del af den øverste koncernledelse.



Telenor vil fremover være organiseret i fire forretningsenheder med fokus på Skandinavien, Central- og Østeuropa samt henholdsvis modne og nye markeder i Asien, oplyser det norske selskab torsdag morgen.



Tidligere har direktørerne for de enkelte markeder siddet med i ledelsen. De fire nye enheder vil hver især have en direktør, som er en del af ledelsen og skal referere til topchefen, Sigve Brekke.



Den nye struktur betyder samtidig, at ni landechefer glider ud af koncernledelsen. Det gælder blandt andre Jesper Hansen, der er direktør for Telenors danske forretning.



- Med ændringerne i dag tager vi et nyt skridt i retning mod at blive et globalt selskab, der bedre kan udnytte storskalafordele og styrke innovationskraften, siger topchef Sigve Brekke i en skriftlig kommentar.



/ritzau/FINANS