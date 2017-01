Novos topchefer sagsøgt af amerikansk pensionsfond

Opdateret 8.23



Novo Nordisk tidligere topchef Lars Rebien Sørensen og koncernfinansdirektør Jesper Brandgaard er nu mål for et søgsmål fra den amerikanske pensionsfond Lehigh County Employees’ Retirement System fra

Pennsylvania, der mener, at Novo Nordisk har skjult vigtige finansielle informationer fra investorerne.



Desuden anklages selskabet for igennem aftalt spil med konkurrenterne at have løftet sine priser. Det viser et foreslået gruppesøgsmål anlagt ved distriktsdomstolen i New Jersey.



Pensionsfonden mener, at Novo Nordisks ledelse har tegnet et rosenrødt billede af fremtiden for selskabet, selv om ledelsen vidste, at virkeligheden var en anden.



Søgsmålet følger flere lovgiveres opfordring til at se nærmere på prisudviklingen for insulin i USA, og siden har Novo Nordisk fulgt op med et løfte om ikke at hæve priserne mere end 10 pct. årligt.



Pensionsfonden hæfter sig ved, at Novo Nordisk gentagne gange har udstukket vækstmål for salg og indtjening i perioden 30. april 2015 til 27. oktober 2016. Mål som siden blev nedjusteret.



”Disse udsagn og lignende udtalelser udgivet i perioden var falske og vildledende,” mener pensionsfonden i søgsmålet, der peger på, at Novo Nordisks oplysninger til aktiemarkedet var oppustede og et resultat af prisaftaler med konkurrenterne.



Oppustede resultater



”De oppustede finansielle resultater rapporteret til investorerne skjulte sandheden om prispresset som selskabet oplevede i USA, som Novo Nordisk kun var i stand til at skjule ved at deltage indgå prisaftaler med konkurrenterne,” fremgår det af stævningen, der peger på, at Eli Lilly, Sanofi og Merck tog del i disse prisaftaler.



Ifølge pensionsfondens stævning skete prisforhøjelser i USA hos Novo Nordisk og de tre rivaler næsten synkront og med samme styrke. Det er ifølge stævningen en indikation på, at Novo Nordisk og konkurrenterne på den måde kontrollerede insulinmarkedet i USA med aftalte priser.



Vildledte markedet



I søgsmålet nævner pensionsfonden flere eksempler på, at Lars Rebien Sørensen og Jesper Brandgaard har vildledt aktiemarkedet med hvad den kalder falske udsagn og udeladelser af information, der er af afgørende betydning for investorerne.



Lehigh County Employees’ Retirement System opfordrer i søgsmålet andre investorer til at melde sig under fanerne i gruppesøgsmålet. Målet er at få de tab, investorerne har lidt dækket, plus renter.



Pensionsfonden har omtrent 425 millioner dollar under forvaltning og dækker omtrent 3600 medlemmer. Pensionsfonden købte aktier i Novo Nordisk i den omtalte periode, og har lidt skade kursmæssigt, påpeges det i stævningen.