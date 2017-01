ISS-rival starter regnskabsåret med rugbyrelateret salgsdyk

Relateret indhold Tilføj søgeagent Sodexo

Regnskabsåret er startet med et fald i aktiviteterne for franske Sodexo, men det var ikke helt uventet.



Det store franske selskab, der konkurrerer med blandt andre danske ISS på mange serviceområder, oplevede et fald i omsætningen på 1,5 pct. på organisk basis i september, oktober og november 2016.



Sodexo, der har flere end 400.000 ansatte, havde dog forudset et drop i aktiviteten, da sammenligningsperioden i 2015 havde en særlig stor opgave i form af bemanding til VM i rugby. Ser man bort fra stævnet, steg Sodexos omsætning med 1,1 pct. i kvartalet.



Sodexo fastholder da også sine forventninger til hele regnskabsåret 2016/17, der lyder på en organisk vækst på 3 pct. og en vækst i driftsresultatet på 8-9 pct. før valutaudsving og særlige poster.



Franskmændene rapporterer kun salgstal for første kvartal, så investorer og konkurrenter må vente med at få indblik i resultaterne til halvårsregnskabet i starten af april.



/ritzau/FINANS