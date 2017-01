Pandora-forhandler melder om svagt julesalg

Salget af smykker op til julen har været svagere end forventet hos den amerikanske smykkekæde og Pandora-forhandler Signet Jewelers, der derfor nedjusterer sine finansielle forventninger.



Det oplyser det amerikanske selskab i en salgsopdatering, der dækker over de ni uger frem til årsskiftet.



Signet Jewelers salg faldt i perioden med 4,6 pct. sammenlignet med samme periode året før, mens det dykkede 4,7 pct. i Jared-kæden, der sælger Pandora-smykker og også har dedikerede afdelinger til Pandora i sine butikker - de såkaldte "shops-in-shops".



Det amerikanske selskab nævner ikke Pandora i salgsopdateringen, men med det svage salg er det en negativ nyhed for den danske smykkekoncern, lyder det fra aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.



- Umiddelbart har salget i julen været svagere end ventet, og det ser ud til, at skuffelsen skyldes tekniske problemer og udfordringer med e-handel.



- Der er intet konkret om Pandora, men vi kan jo se, at Jared-kæden har leveret dårligere end ventet, siger han.



Omvendt skriver Signet Jewelers, at salget af armbånd og øreringe har været godt - men det bliver dog ikke oplyst, om det er i den del af forretningen, der sælger Pandora-smykker.



- Signet har haft et godt salg af armbånd og øreringe, som er et område, Pandora har satset meget på de seneste år, så der kan måske gemme sig en positiv overraskelse her, siger Søren Løntoft Hansen.



Signets forventninger for fjerde kvartal, der dækker over perioden november, december og januar, bliver nedjusteret i forbindelse med salgsopdateringen.



Smykkekæden venter nu en negativ vækst på 4,3 pct. til 4,8 pct. i kvartalet. Tidligere var der ventet et fald på 2-4 pct.



Signet Jewelers har 3600 forretninger og har sine primære markeder i USA, Canada og Storbritannien.



Pandora-aktien faldt efter salgstallene omkring 1 pct. til 858 kr., men ligger efterfølgende 0,1 pct. nede i 865 kr. Inden tallene lå aktien i 874 kr.



Pandora kommer med regnskab for fjerde kvartal 7. februar.



/ritzau/FINANS