SAS slår Norwegian på passagerer i 2016 med en vingespids

Relateret indhold Tilføj søgeagent SAS

Norwegian Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Norwegian

SAS

I alt valgte 29,4 millioner flypassager at købe en billet med det skandinaviske luftfartsselskab SAS i 2016. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.



SAS sluttede året af med en slutspurt i december, hvor antallet af passagerer landede på 2,1 millioner. Det er højere end i nogen anden december i selskabets historie.



Med trafiktallet for december står det klart, at SAS beholder sin titel som Skandinaviens største luftfartsselskab.



Konkurrenten Norwegian kommer lige efter med 29,3 millioner passagerer sidste år.



/ritzau/