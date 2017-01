SAS: Passagertrafikken steg markant i december

Relateret indhold Tilføj søgeagent SAS Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer SAS

SAS opnåede i december en stigning i passagertrafikken målt på antal fløjne passagerkilometer (RPK) på 19,1 pct. i forhold til samme måned af 2015.



Det viser SAS' egne tal for flytrafikken eksklusive charterflyvninger, der er offentliggjort onsdag formiddag.



Luftfartsselskabets sædekapacitet (ASK) steg med 12,4 pct. i måneden, hvilket medførte en kabinefaktor (belægning) på 72,2 pct.



SAS transporterede 2,045 mio. passagerer i måneden, hvilket var 10,5 pct. flere end i samme måned året før.



Den valutajusterede yield, der dækker over omsætningen per fløjet passagerkilometer, faldt med 13 pct. i december.



/ritzau/FINANS