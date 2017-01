Taxiselskab skal bøde for at sende spam-sms til kunder

Det var spam, da taxiselskabet Taxa 4x35 sendte sms'er ud til 27.283 personer, og derfor skal selskabet betale 250.000 kroner i bøde for at overtræde markedsføringsloven.



Det har Retten på Frederiksberg afgjort ifølge Forbrugerombudsmanden.



I sms'en fra Taxa 4x35 stod der, at samarbejdet med ClickATaxi - i dag kendt som Drivr, som leverede en app til bestilling af taxier, var stoppet. Beskeden blev sendt til personer, der tidligere havde brugt appen til at bestille en taxitur med Taxa 4x35.



Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen er glad for rettens beslutning om at idømme selskabet en bøde.



- Jeg er tilfreds med rettens afgørelse, som fastslår, at servicemeddelelser, der sendes for at opnå øget salg, er ulovlig spam, når modtageren ikke har givet sit samtykke til det, siger hun i en pressemeddelelse.



/ritzau/