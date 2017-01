Danish Crown sluger milliardstort tysk slagteri

Rettet klokken 10:55* - Danmarks største slagteri udvider sin forretning.



I en pressemeddelelse fortæller Danish Crown, at man overtager det tyske kreaturslagteri Teterower Fleisch, der omsætter for 1,1 mia. kr., der ligger i delstaten Mecklenburg-Vorpommern.



Teterower Fleisch slagter hvert år 110.000 kreaturer, hvor af en femtedel er økologiske, og har 187 medarbejdere.



"Den tyske virksomhed passer fornemt ind i Danish Crowns nye 4WD-strategi, hvor vi specielt for oksekøds-divisionen ønsker, at den skal vokse og udgøre en større andel af Danish Crowns samlede aktiviteter - samtidig med, at der skal satses på mere økologi og forædling, siger Jais Valeur, adm. direktør i Danish Crown, i meddelelsen.



*Teterower Fleisch omsætter hvert år for 1,1 mia. kr. Beløbet var ikke købsprisen, som det fremgik af den første artikel.