Stadil øger fokus på ejendomme

Relateret indhold Tilføj søgeagent Stanico

Thornico

Jyllands-Posten Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Jyllands-Posten

Stanico

Thornico

Stadil-klanen vil sikre stabilitet i det familieejede konglomerat Thornico med øget fokus på ejendomme.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Ejeren af koncernen, Christian Stadil, vil træde ind som formand for Stanico, der er familiens ejendomsselskab, og opkøbe flere ejendomme.



- På sigt vil vi gerne ud at købe nogle flere ejendomme og fokusere mere på ejendomsforretningen igen. Jeg går selv ind som formand for at have mere fokus på det. Ejendomsforretninger er interessante, også i forhold til at sikre ens koncern, udtaler Christian Stadil.



I slutningen af 2016 blev hollænderen Ronald Bouwens indsat som Stanicos administrerende direktør, og Kirsten Malling Stadil, Christian Stadils mor, trådte ud af bestyrelsen.



/ritzau/FINANS