William Demant taber lidt terræn til GN Hearing hos amerikanske veteraner

William Demant Holdings hovedbrand, Oticon, holdt fast i en tocifret markedsandel hos den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA) i december, efter at det danske selskab tog sig et stort hop i november.



Men William Demant har dog mistet en smule terræn til den danske rival GN Hearing. Det viser nye tal fra VA.



William Demants markedsandel hos VA, der tæller omkring 20 pct. af det amerikanske marked, faldt således til 10,62 pct. i december, men er dermed også fortsat langt over de godt 6 pct., som andelen lå på i oktober, inden det danske selskab lancerede topproduktet Oticon Opn hos VA i november og tog et stort hop.



I november var William Demants markedsandel hos VA på 11 pct.



GN Hearing har i december øget sin markedsandel til 20,72 pct. fra 20,18 pct. i november, og også verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, har med sit hovedbrand, Phonak, vundet en smule terræn til 43,55 pct. fra 43,43 pct. Schweizerne er dermed fortsat klare markedsledere i VA-segmentet.



Det privatejede danske selskab Widex havde i december en markedsandel hos VA på 1,47 pct. mod 1,50 pct. i november.



VA tilpasser høreapparater til amerikanske militærveteraner og deres familier, og William Demants Oticon har længe ligget underdrejet i salgskanalen, indtil selskabet i november lancerede Oticon Opn med umiddelbart stor succes.



GN Hearing løftede over en periode på knap to år sin markedsandel hos VA til niveauet på godt 20 pct. fra omkring 8 pct., da det danske selskab introducerede sit første Made for iPhone-produkt, Resound Linx, i salgskanalen - og siden fulgte op med Linx2.



Det er blandt andet det privatejede amerikanske selskab Starkey, der har måttet afgive markedsbidder til William Demant - og til dels GN Hearing - i november og december. Starkeys markedsandel faldt i december til 16,88 pct. fra 17,01 pct. i november.



/ritzau/FINANS