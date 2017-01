Relateret indhold Tilføj søgeagent Ryanair

Ryanair har overhalet Lufthansa og er nu Europas største luftfartsselskab målt på antallet af passagerer.



Det er første gang, at det irske selskab har snuppet førstepladsen fra den tyske rival, der med sine 109,7 millioner passagerer i 2016 må se sig slået af Ryanairs 117 millioner.



Selv om Lufthansa fortsat har det største overskud, viser sidste års passagertal, at flyrejsende "i stigende omfang lader sig friste af Ryanairs tilbud". Det vurderer den tyske flyekspert Cord Schellenberg ifølge nyhedsbureauet AFP.



"Det her bør være en brat opvågning for Lufthansa," siger han.



Ryanair har et erklæret mål om at flyve over 200 millioner passagerer årligt i 2024.



Det irske lavprisselskab udvider jævnligt antallet af ruter og baser i det østlige Europa, Frankrig og Tyskland.



Blandt andet planlægger Ryanair at åbne en base i lufthavnen i den tyske storby Frankfurt i løbet af dette år. Det er her, at Lufthansa har hjemme.



Det tyske luftfartsselskab nedtoner dog den nye placering på andenpladsen og kalder det "blot et tal blandt mange".



"Vi ønsker at vokse på profitabel vis," siger en talsmand fra Lufthansa.



