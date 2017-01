FLSmidth skal levere cementfabrik til Columbia til 420 mio. kroner

Relateret indhold Artikler

FLSmidth har fået en ordre på en komplet cementfabrik til Ecocementos i Colombia. Samlet har ordren en værdi på 60 mio. dollar svarende til mere end 420 mio. kr.



Det er OHL Industrial, der har indgået kontrakten om konstruktion, indkøb og leverance af udstyr til en komplet cementproduktionslinje med en kapacitet på 3150 ton dagligt.



Fabrikken skal bygges i Rio Claro, Municipio de Sonson Departamento de Antioquia i Colombia - og slutkunden er Ecocementos, som er et firma, der ejes af Cementos Molins og Grupo Corona, som OHL Industrial arbejder sammen med.



- Projektet understreger FLSmidths styrke som en førende leverandør af det mest produktive og energiøkonomiske udstyr og teknologi til cementindustrien - og vores førende position på markedet som leverandør af komplette fabrikker, siger Per Mejnert Kristensen, der er direktør for Cementdivisionen i FLS, i en meddelelse til fondsbørsen.



Det danske selskab skal blandt andet levere en komplet serie af udstyr, som omfatter knusning, pakning og pålæsning.



Ordren vil være fuldt leveret i første kvartal 2018.



/ritzau/FINANS