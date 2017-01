Tre års byggeri indledes tirsdag i Københavns Lufthavn

Passagererne i Københavns Lufthavn vil ikke kunne undgå at lægge mærke til de to store byggeprojekter, der tirsdag går i gang.



Transitområdet i Terminal 2 skal fordobles, så der bliver plads til mange nye passagerer.



Det er området efter sikkerhedskontrollen, hvor der er restauranter, butikker og venteområder. 4000 kvadratmeter bygges til og skal stå klar i sommeren 2018.



Området er det travleste område i lufthavnen efter sikkerhedskontrollen, siger Thomas Woldbye, lufthavnens administrerende direktør.



- I første omgang kommer passagererne heldigvis ikke til at mærke så meget, fordi projektet i Terminal 2 og transitområdet bygges uden på den bestående bygning, siger Thomas Woldbye.



- På et tidspunkt kommer vi selvfølgelig til at rive væggene ned. Der vil være noget byggeaktivitet, som passagererne kommer til at mærke.



- Vi gør alt, hvad vi kan for at afskærme og for ikke at larme så meget, når der er rigtig travlt i løbet af dagen.



Det indebærer, at håndværkere kommer til at arbejde en del om natten for at mindske generne, ligesom byggeriet holder pause i sommerferien, fortæller direktøren.



Med udvidelse får passagerne til gengæld mere plads, et nyt legeområde til børn og flere siddepladser. Desuden åbner 28 nye butikker og spisesteder.



Samtidig indledes tirsdag også byggeriet af en helt ny finger - det område, hvor gates til fly ligger på en lang række.



Den nye Finger E bliver i første omgang 22.000 kvadratmeter og kommer til at huse syv nye gates.



Den bliver primært rettet mod lange flyruter og skal stå klar i sommeren 2019.



- Der kan vi i høj grad lukke hele byggepladsen inde bag et hegn, så det kommer passagerne ikke til at mærke, før vi åbner, siger Thomas Woldbye.



Dog skal passagerer, der skal rejse fra terminalen GO, gå en ny vej til gaten.



- Den bestående finger lå der, hvor vi skal bygge, siger Thomas Woldbye.



Omkring 1000 håndværkere og teknikere skal over de næste tre år arbejde på de to projekter, som samlet løber op i 1,2 milliarder kroner.



Byggeriet er en del af en større udvidelse af faciliteterne i Københavns Lufthavn, som samlet vil koste 20 milliarder kroner.



/ritzau/