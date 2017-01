Vestas-aftale kvalificerer kundestøtte til mere end 600 megawatt

Den amerikanske vindparkudvikler Longroad Energy Holdings bestilte før årsskiftet vindmøllekomponenter hos Vestas, der giver adgang til den vigtige støtteordning PTC til vindmøller med en samlet kapacitet på mere end 600 megawatt.



Det fremgår af en meddelelse, som selskabet offentliggjorde mandag aften.



Vestas bekræfter over for Ritzau Finans, at komponentordren blev indgået sidste år, hvor kunderne havde travlt med at kvalificere projekter, før værdien af PTC-ordningen i år nedtrappes til 80 pct. af det hidtidige støttebeløb på 2,3 cent per kilowatttime produceret vindenergi de første ti år af et projektets levertid.



I henhold til PTC-ordningen er det et krav, at de pågældende projekter bringes i drift inden udgangen af 2020.



Longroad forventer at anvende komponenterne til at kvalificere projekter i sin egen pipeline såvel som projekter, som for nærværende kan være ejet af andre udviklere eller projektejere, fremgår det af meddelelsen fra den amerikanske Vestas-kunde.



Vestas' amerikanske chef, Chris Brown, udtrykker i meddelelsen endvidere glæde over at forsætte selskabets langvarige forhold til teamet hos Longroad anført af administrerende direktør Paul Gaynor, der tidligere har stået i spidsen for First Wind og Sunedison.



Over årene har Vestas solgt for over 1,5 mia. dollar vindmøller til teamet bag Longroad, siger Chris Brown.



/ritzau/FINANS