Matas leverer vækst på godt 1 pct. i vigtigt kvartal

Matas øgede salget med 1,3 pct. i det tredje kvartal af 2016/17, når der måles på omsætningen i butikker, der har været åbne i mindst et år.



Samlet steg omsætningen i kvartalet, der omfatter den vigtige julehandel, med 1,2 pct. til 1064 mio. kr. Det fremgår af en kort handelsopdatering fra materialistkæden, der samtidig fastholder forventningerne til hele 2016/17.



- I et marked med en fortsat intensiveret konkurrence er vi glade for at have opnået en positiv like-for-like vækst i det vigtige tredje kvartal, siger administrerende direktør Terje List ifølge opdateringen.



Han peger blandt andet på høj vækst på den såkaldte "Black Friday" samt en flot salgsudvikling i Stylebox, Matas' kæde af skønhedsbutikker.



For hele 2016/17 fastholder Matas forventningerne om en like-for-like omsætningsvækst i på 0 til 2 pct. Driftsmarginen opgjort før afskrivninger, EBITA-marginen, forventes fortsat realiseret på et niveau omkring 16 pct.



Regnskabet for tredje kvartal offentliggøres den 8. februar.



/ritzau/FINANS