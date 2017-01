Vattenfall køber 584 MW-projekt i den tyske del af Nordsøen

Det svenske energiselskab Vattenfall har købt det 584 megawatt (MW) store og endnu uudviklede havvindmølleprojekt Atlantis I i den tyske del af Nordsøen.



Sælger er den tyske udvikler PNE Wind, som ifølge en meddelelse på selskabets hjemmeside har solgt projektet til en "pris for et lavere tocifret millionbeløb i euro".



Vattenfall har været aktiv på offshoreområdet på det seneste og bestilte blandt andet 406 MW fra MHI Vestas til Horns Rev 3-parken ud for for den jyske vestkyst.



/ritzau/FINANS