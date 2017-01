Finnair har passagervækst men mærker pres på billetpriserne

Relateret indhold Tilføj søgeagent Finnair Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Finnair

Flyselskabet Finnair melder om en stigning i passagerantallet i december men også om et pres på billetpriserne i sidste kvartal af 2016.



I den sidste måned af 2016 havde Finnair en trafikvækst målt på antal fløjne passagerkilometer (RPK) på 7,7 pct.



Kapacitetsudnyttelsen blev forbedret 2,1 procentpoint til 78,9 pct., efter at den indsatte kapacitet (ASK) blev øget mindre en trafikvæksten - med 4,9 pct.



Finnair oplyser endvidere, at billetpriserne målt på nøgletallet RASK (samlet omsætning divideret med antal sædekilometer, red), i perioden oktober-december faldt med 3,2 pct. på årsbasis til 6,95 eurocent.



/ritzau/FINANS