Columbus køber op i USA for millioner

Columbus fortsætter sit opkøbstogt i USA og har nu indgået en aftale om køb af Tridea Partners, en it-services virksomhed med en førende position indenfor forretningssystemner til fødevare-og drikkevareindustri i USA.Prisen lyder på 61,8 mio. kr. på gældfri basis, oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse. Pengene kommer fra Columbus' frie likvider."Vi er meget glade for at annoncere opkøbet af Tridea Partners. Med Trideas markedsposition og dybe brancheviden indenfor fødevare- og drikkevarebranchen, accelererer vi vores vækstambitioner i USA, mens vi kan servicere vores kunder endnu bedre", siger koncernchef i Columbus, Thomas Honoré.Siden Tridea Partners blev stiftet i 2004, har virksomheden øget sin markedsandel betydeligt og servicerer i dag mere end 200 kunder i den vestlige del af USA, skriver Columbus.

Kyst til kyst

"Med kombinationen af kyst-til-kyst rækkevidde i USA, global tilstedeværelse og Columbus' omfattende ressourcer, er jeg overbevist om at Tridea Partners vil stå stærkere i vores ambition om at levere fremragende service til vores kunder, der bidrager til deres succes", siger partner i Tridea Partners, Andy Collins.Tridea Partners har 29 medarbejdere med hovedkontor i San Diego, CA. Tridea Partners vil operere under navnet Tridea Partners - a Columbus company.Det er Columbus' fjerde opkøb i USA inden for de sidste to år, efter man også har købt CSG, InterDyn BM and Sherwood Systems. Det giver it-virksomheden 27 kontorer og over 300 ansatte i USA i dag.Columbus er blandt de markedsledende leverandører af digitale forretningsløsninger i udvalgte brancher, og er dermed godt positioneret til at hjælpe vores kunder med at optimere deres forretning i de kommende år.