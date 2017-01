Selskabet bag Lyngby Boldklub leverer blodrøde tal

Relateret indhold Artikler

Tallene er blodrøde i Superliga-klubben Lyngby, alt imens hovedaktionæren Hellerup Finans er ved at finde en køber til klubben.



Selskabet bag klubben, Lyngby Boldklub A/S, leverede således mandag et underskud på 25 millioner kroner før skat i regnskabet, der dækker 2015/16-året.



Det meddelte klubben på sin officielle hjemmeside mandag, efter at klubben tidligere mandag afholdt ordinær generalforsamling.



Regnskabet afviger fra det forventede underskud med 3,3 millioner kroner.



Egenkapitalen i selskabet var fra 30. juni negativ med 5,7 millioner kroner, og i meddelelsen kalder klubbens ledelse situationen for "utilfredsstillende".



Tæt på salg



Lyngby, der ved vinterpausen ligger til at skulle spille med i mesterskabsspillet til foråret, er i øjeblikket ved at blive solgt til en ny ejer, der i så fald vil kunne tilføre klubben frisk kapital.



"Vi har indgået et "Letter of intent" med en potentiel og meget seriøs købergruppe, og det er vores håb, at handlen kan gennemføres inden udgangen af januar 2017. Vi er langt i forhandlingerne med flere, der vil medføre en kapitaltilførsel til Lyngby Boldklub. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at klubbens fremtidige drift ikke er livsafhængig af, at forhandlingerne udmunder i et salg," fortæller Torben Jensen, bestyrelsesformand i Lyngby Boldklub.



Torben Jensen er også topchef i og stifter af Hellerup Finans, og han siger videre, at Hellerup Finans er klar med mere kapital, hvis et salg falder til jorden.



"Såfremt handlen mod forventning ikke gennemføres, har Hellerup Finans A/S forpligtet sig til at fortsætte med at tilføre kapital, som det er sket i nu mere end to år. Så kapitalgrundlaget er sikret, og uanset hvem der er hovedaktionær efter den 31. januar, ser vi meget positivt på Lyngby Boldklubs fremtid," fortæller Torben Jensen.