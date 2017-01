DSV-konkurrent sluger britisk fragtselskab

Den amerikanske transport- og logistikgigant UPS har kastet snøren ud efter britiske Freightex, der arbejder med fragt og logistik på de europæiske landeveje.



Det oplyser UPS i en pressemeddelelse.



Opkøbet kommer, i forlængelse af at UPS i 2015 for 1,8 mia. dollar købte amerikanske Coyote Logistics, der ligesom Freightex gør sig inden for lastbiltransport - dog primært i Nordamerika. Der er ikke oplyst en pris for handlen.



Freightex' forretningsmodel minder om danske DSV's ved at være "asset-light". Det vil sige, at selskabet ejer relativt få aktiver, men lejer sig ind hos vognmænd, der så står for transporten.



/ritzau/FINANS