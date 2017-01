Fakta: Mærsks oliedrøm startede i Nordsøen i 1962

Olie- og rederigiganten A.P. Møller-Mærsk udskiller olieforretningen som led i en ny strategi. Som led i planen vil Maersk Oil samle forretningen i Esbjerg, og det koster 160 danske stillinger



Læs her om olieforretningen i det lyseblå konglomerat, der begyndte i oliebranchen for over 50 år siden:



* Maersk Oil startede i 1962, da A.P. Møller-Mærsk vandt retten til at udforske og udvinde olie og gas i Nordsøen.



* I 1975 får Maersk Oil retten til at udvikle oliefelter i Danmark.



* Maersk Oil er i dag aktiv blandt andet i USA, Algeriet, Irak, Kasakhstan og Angola.







* I 2015 producerede Maersk Oil 312.000 tønder olie om dagen.



* Det gav en omsætning på 5,6 milliarder dollar og et underskud på 2,1 milliarder dollar grundet enorme nedskrivninger efter olieprisens fald.







* I 2005 havde Maersk Oil en omsætning på 4,6 milliarder dollar og et resultat på 1,2 milliarder dollar.







* Maersk Oil er blevet hårdt ramt af olieprisen og store nedskrivninger på eksempelvis en større satsning i Brasilien, der måtte stoppes i 2014.







* I 2015 fortalte Maersk Oil, at man vil stoppe produktionen i Nordsøen, hvis ikke man får en bedre aftale med staten.



* Forhandlingerne med regeringen står på endnu.







Kilder: A.P. Møller-Mærsk, Maersk Oil og Ritzau







/ritzau/